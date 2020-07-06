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«الأرصاد» تتوقع موجة غبار على 6 مناطق.. والحرارة تسجل 48 مئوية

«الأرصاد» تتوقع موجة غبار على 6 مناطق.. والحرارة تسجل 48 مئوية
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة طقس، غدا الثلاثاء، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تسبب تدني الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة والرياض ونجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد، سماء غائمة جزئيا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل كل من الدمام والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 48 درجة مئوية بينما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ 20 درجة مئوية.

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