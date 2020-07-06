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«الترفيه»: منع إقامة العروض الغنائية والكوميديا الارتجالية في المطاعم والمقاهي

«الترفيه»: منع إقامة العروض الغنائية والكوميديا الارتجالية في المطاعم والمقاهي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن البروتوكولات الصحية للعروض الحية في المطاعم، وذلك لضمان عدم تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم منع إقامة العروض الغنائية والكوميديا الارتجالية خلال الفترة القادمة وحتى إشعار آخر، كما تشدد على ضرورة الحصول على تصريح قبل تقديم أي عروض ترفيهية.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بالألعاب والفعاليات وغيرها، من بينها منع ممارسة بعض الألعاب مثل ثلاثية الأبعاد والـVR، وذلك منعًا لانتقال العدوى من شخص إلى آخر.

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