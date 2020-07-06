الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب كبتاجون وأفيون عن طريق شخص يرتدي بدلة غوص

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب كبتاجون وأفيون عن طريق شخص يرتدي بدلة غوص
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة تبوك، من إحباط محاولة تهريب 280 ألف حبة كبتاجون، ونحو سبعة كيلوجرامات من مادة الأفيون المخدر.

وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة في رصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية محاولة تهريب ما مجموع 280 ألف حبة كبتاجون، و6.809 جرام من الأفيون في تبوك.

وأوضح أنه تم رصد شخص عند محاولة تجاوزه بحرًا حدود المملكة عبر مسؤوليات قطاع حقل بمنطقة تبوك قادمًا من الجانب المصري، مرتديًا بدلة غوص أثناء محاولته تهريب كمية من حبوب الكبتاجون والأفيون المخدر وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليه وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى الجهة المختصة.

مواد ذات صلة

حرس الحدود يحبط تهريب 360 ألف حبة كبتاجون في تبوك (صور)

حرس الحدود يحبط تهريب 360 ألف حبة كبتاجون في تبوك (صور)

«حرس الحدود» يجبر 3 قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية

«حرس الحدود» يجبر 3 قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية

المدينة.. «حرس الحدود» يُنقذ بحاراً يمنياً تعرض لوعكة صحية (صور)

المدينة.. «حرس الحدود» يُنقذ بحاراً يمنياً تعرض لوعكة صحية (صور)

إغلاق كورنيش جدة على مدار 24 ساعة للحد من التجمعات ضمن احترازات كورونا

إغلاق كورنيش جدة على مدار 24 ساعة للحد من التجمعات ضمن احترازات كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة