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«واتساب» يوقف الامتثال لطلبات الحصول على بيانات مستخدميه

«واتساب» يوقف الامتثال لطلبات الحصول على بيانات مستخدميه
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تواصل- فريق التحرير:

أوقفت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتسآب” الامتثال بصورة مؤقتة، لطلبات الحصول على بيانات مستخدميها.

وأعلنت “واتسآب”، وفقا لما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنها ستوقف مؤقتا معالجة طلبات إنفاذ القانون في هونغ كونغ.

وبموجب هذا القرار ستتوقف “واتسآب” مؤقتا عن معالجة طلبات إنفاذ القانون مؤقتًا في هونغ كونغ للحصول على بيانات مستخدميها. وأشارت الخدمة التابعة لشركة “فيسبوك” الأمريكية أنها أوقفت تلك الخدمة، بسبب شكوك حول طريقة استخدام تلك الطريقة التي تستغل السلطات الصينية تلك الطريقة في تتبع الاحتجاجات في هونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم تطبيق واتسآب في بيان رسمي: “أوقفنا خدمات المراجعة تلك بصورة مؤقتة”. وتابع بقوله “نحن حاليا بانتظار لمزيد من التقييم لتأثير قانون الأمن القومي (الذي أصدرته هونغ كونغ)، بما في ذلك العناية الواجبة الرسمية لحقوق الإنسان والمشاورات مع خبراء حقوق الإنسان”.

 

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