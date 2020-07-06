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شرطة الرياض: الإطاحة بـ4 يمنيين امتهنوا سرقة سائقي تطبيقات التوصيل تحت تهديد السلاح

شرطة الرياض: الإطاحة بـ4 يمنيين امتهنوا سرقة سائقي تطبيقات التوصيل تحت تهديد السلاح
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تواصل – واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ( أربعة يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود )، تورطوا بارتكاب ( 22 ) حادثة من جرائم السلب.

وذكر “التويجري” أن الجرائم التي قام بها التشكيل العصابي تخصص في استهداف سائقي تطبيقات التوصيل والتحايل عليهم بطلب إيصالهم إلى أحياء وسط مدينة الرياض، ومن ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

فيما قدرت قيمة المبالغ المسلوبة بحوالي ( 28,000 ) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة.

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