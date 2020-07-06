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«الصحة»: مُصاب بـ«كورونا» منع انتقال العدوى للآخرين باتباع هذا الإجراء الوقائي

«الصحة»: مُصاب بـ«كورونا» منع انتقال العدوى للآخرين باتباع هذا الإجراء الوقائي
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة “قصة حالة” مصابة بفيروس كورونا المستجد تحلت بالمسؤولية الكاملة والتزمت بالإجراءات الصحية التي أوصت بها، ومنها العزل المنزلي وعدم المخالطة حال الشعور بأي عرض من أعراض الفيروس.

وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن شاب شعر بارتفاع درجة حرارته، فقرر عدم الذهاب إلى حفل زفاف دُعي إليه، وعقب إجراء الفحوصات تبين إصابته بالفيروس، مما أدى إلى حماية الحضور من انتقال العدوى إليهم، والحفاظ على سلامتهم.

وتوصي وزارة الصحة بضرورة التوجه إلى عيادات “تطمن” في حال الشعور بأى عرض من أعراض فيروس كورونا ومنها ارتفاع درجة الحرارة والسعال والإسهال والإجهاد.

 

 

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