الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

جامعة نجران تعلن مواعيد القبول لخريجي الثانوية.. رابط التقديم

جامعة نجران تعلن مواعيد القبول لخريجي الثانوية.. رابط التقديم
0

تواصل- واس:

أعلنت جامعة نجران مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي 1440 / 1441هـ .
وحددت الجامعة الفترة 22 – 27 / 11 / 1441هـ لمرحلة القبول الرئيسي، فيما سيتم إعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء 30 / 11 / 1441هـ ، على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي يوم الخميس 2 / 12 / 1441هـ .
كما حددت الجامعة يوم الإثنين 13 / 12 / 1441هـ موعداً لانطلاق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 / 12 / 1441هـ، حيث سيتم إعلان النتائج يوم السبت 25 / 12 / 1441هـ.
وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً، والمتقدمة 30عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة .
وأشار إلى أن الجامعة حددت النسبة المؤهلة للتخصصات التي تشترط التحضيرية 50% اختبار القدرات العامة، و 40% الثانوية و 10% للاختبار التحصيلي، فيما حددت النسبة الموزونة للتخصصات التي لا تشترط التحضيرية والدبلومات 50% الثانوية، 50% القدرات العامة، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط التالي https://edugate.nu.edu.sa/nu/init .

مواد ذات صلة

بدء التقديم على برامج الدبلوم بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية.. إليك رابط بوابة القبول

بدء التقديم على برامج الدبلوم بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية.. إليك رابط بوابة القبول

بعد شكوى طلاب جامعة نجران من درجات الأعمال الفصلية.. توجيه عاجل من أمير المنطقة

بعد شكوى طلاب جامعة نجران من درجات الأعمال الفصلية.. توجيه عاجل من أمير المنطقة

إصابة طالبتين جراء حريق اندلع في «كافتيريا» بجامعة نجران

إصابة طالبتين جراء حريق اندلع في «كافتيريا» بجامعة نجران

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات التقديم للوظائف الأكاديمية الشاغرة

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات التقديم للوظائف الأكاديمية الشاغرة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة