لمرضى السكري.. نوع من «المكسرات» يساعد على ضبط معدل السكر بالدم

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كشفت دراسة طبية حديثة أجريت على أفضل أنواع المكسرات لمرضى داء السكري، أن “الفستق” يعد من أكثر المواد الغذائية، الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة لمرضى السكري.

وربطت الدراسات بين استهلاك الفستق ومستويات السكر في الدم، حيث تشرح “بافيثران راج” كبيرة خبراء التغذية أن “الفستق المستهلك على معدة فارغة مفيد لمرضى السكري”- وفقاُ لـ” سبوتنيك” الروسية.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن الفستق مصدر جيد للدهون الصحية والبروتين ومضادات الأكسدة والألياف – وكلها مفيدة لمرضى السكري، حيث تساعد على توازن مستويات السكر في الدم.

وأكدت أن للفستق مكونات تعمل على تخفيف التوتر ومضادات الأكسدة، التي تعتبر حيوية للحفاظ على الصحة العامة. كما أنها تحتوي على مكون يسمى الميلاتونين، والذي يساعد على غرس النوم.

كما يساعد تناول الفستق على فقدان الوزن وانخفاض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة الأمعاء والعين والأوعية الدموية. بشكل عام، سيكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي اليومي.

يمكن تناول حفنة قليلة كوجبة خفيفة في منتصف الصباح أو في منتصف المساء. ومع ذلك، يجب أن تكون غير مملحة ويجب استهلاكها باعتدال، حيث يمكن أن يسبب الاستهلاك الزائد تهيجا أو إسهالا.