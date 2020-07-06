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ارتفاع قوة جواز السفر السعودي ليحتل المركز الـ67 عالمياً

ارتفاع قوة جواز السفر السعودي ليحتل المركز الـ67 عالمياً
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت قوة جواز السفر السعودي عالمياً خلال عام، وفق بيانات مؤشر Henley Passport Index Q2 2020 للربع الثاني من العام الجاري 2020.

ووفقاُ لـ”الوطن” ارتفع جواز السفر السعودي بمقدار درجتين في أبريل 2020، محافظا على ذات المركز الذي حققه في مطلع العام.

واحتل جواز السفر السعودي المركز الـ67 عالمیا مقابل المركز الـ 69 في 2019،  كما ارتفع بمقدار 8 درجات مقابل المرتبة الـ75 في 2015.

ويقدم مؤشر هينلي ترتيبا لـ 199 جواز سفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامله السفر إليها دون تأشيرة أو بتأشيرة دخول عند الوصول، إضافة إلى توضيح الاتجاهات العالمية والإقليمية.

ويستخدم التقرير بيانات من تاريخ المؤشر لمدة 15 عامًا لإظهار كيف تغيرت حركة السفر خلال العقد الماضي، بالنظر إلى أي من جوازات السفر اكتسبت قوة وأيها تخلفت.

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