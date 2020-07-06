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مبادرة لتصنيع وصيانة «أجهزة التنفس الصناعي» داخل المملكة

مبادرة لتصنيع وصيانة «أجهزة التنفس الصناعي» داخل المملكة
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تواصل – الرياض

أطلقت منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، وبمشاركة وزارة الصحة ومتطوعين سعوديين، مبادرة لتصنيع وصيانة أجهزة التنفس الصناعي، وذلك من خلال المصانع السعودية.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تهيئة وتجهيز المركز للمبادرة بجهود إحدى الشركات الصناعية، على أن يراعى في التنفيذ التزام المتطوعين بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على الصحة العامة – وفقاً لـ”عكاظ”-.

كما أشارت الوزارة إلى أنها ستشرف على إرسال وتسليم وتعقيم أجهزة التنفس للمركز، حيث يتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 3 إلى 4 أشهر.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع توطين الصناعات الطبية ونقل التقنية وبناء سلاسل الإمداد اللازمة لمكونات أجهزة التنفس الصناعية وذلك تماشياً مع أهداف رؤية 2030.

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