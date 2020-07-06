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هل تتقلص إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام؟.. «الموارد البشرية» توضح

هل تتقلص إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام؟.. «الموارد البشرية» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما أُثير مؤخرًا عن احتمالية حدوث تغيير في إجازة عيد الأضحى لموظفي الدولة هذا العام، وذلك بعد قرار وزارة الحج تقليص أعداد الحجاج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة وفقًا لـ”عكاظ” عدم حدوث تغيير في إجازة عيد الأضحى لهذا العام، حيث تبدأ الإجازة في بداية اليوم الخامس من ذي الحجة وتنتهي بنهاية الخامس عشر من الشهر نفسه وفقاً للائحة الإجازات الحكومية.

وبحسب تقويم أم القري الحالي فإن يوم الخميس 2 ذي الحجة القادم، سيكون آخر دوام كون الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، والأحد 5 ذي الحجة تبدأ إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام.

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