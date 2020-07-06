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«الحصيني» يتوقع هطول أمطار وحبات برد على مرتفعات 3 مناطق

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار وحبات برد على مرتفعات 3 مناطق
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تواصل- فريق التحرير:

توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة – بمشيئة الله-.

كما توقع في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”: “رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وشرقها -إلا أن يصرفها الله-“.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة ، الرياض ، الشرقية ، مكة المكرمة).

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