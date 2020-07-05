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«الشؤون الإسلامية»: «عازف العود» ليس من منسوبينا وسنقاضي ناشر المقطع

«الشؤون الإسلامية»: «عازف العود» ليس من منسوبينا وسنقاضي ناشر المقطع
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تواصل – فريق التحرير:

أكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أن الشخص الذى ظهر عبر مقطع فيديو عبر حساب أحد الأشخاص في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يقوم بالعزف على آلة العود، ليس من منسوبي أي مسجد من المساجد التي يشرف عليها الفرع.

وذكر الفرع: “إشارة إلى المقطع الذي نشر عبر حساب أحد الأشخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إمام لأحد مساجد محافظة صبيا يقوم بالعزف على آلة العود، نؤكد أن الشخص الذي ظهر في المقطع ليس من منسوبي أي مسجد من المساجد التي يشرف عليها الفرع وأن ما تم تداوله عار من الصحة”.

وأوضح الفرع أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية وتجهيز ملف كامل بالقضية لرفعها للجهات المختصة مطالباً بحقه ضد من قام بنشر هذا المقطع، وفقاً لصحيفة “اليوم”.

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