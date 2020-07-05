«المطلق»: الكذب من رذائل الأخلاق ولؤم الطباع.. يشوه الحياة ويفسد بين الأحبة

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حذر الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، من خطورة وتبعات الكذب، حيث أكد أنه من خصال النفاق وهادياً إلى الفجور ويشوه الحياة ويفسد ما بين الأحبة.

وقال الشيخ المطلق، عبر حسابه في “تويتر”: “الكذب من رذائل الأخلاق ولؤم الطباع وهو من أسباب الميل عن الاستقامة والانبعاث في المعاصي والتمادي في الباطل يزيّف الحقائق ويشوّه الحياة ويفسد بين الأحبة ويقطع حبال العبد فيما بينه وبين الله والناس.

وأضاف الشيخ عبدالله المطلق “لذا كان الكذب من خصال النفاق وهاديًا إلى الفجور وطريقًا موصلًا إلى النار كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم”.