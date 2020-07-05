3.1 مليار ريال حصيلة اكتتاب شركتين بسوق الأسهم في 6 أشهر

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ساهم اكتتاب شركتين في انتعاش سوق الأسهم الرئيسة بقيمة 3.06 مليار ريال على الرغم من تفشي فيروس “كورونا”، الذي أضر بالاكتتابات حول العالم، فيما كانت السوق قد استقبلت ثلاثة طروحات أولية في الفترة نفسها من العام الماضي بحصيلة بلغت 3.46 مليار ريال.

وأوضحت بيانات شركة السوق المالية “تداول”، أن اكتتابا العام الجاري رفع القيمة الإجمالية للطروحات الأولية في سوق الأسهم الرئيسة منذ 2006 إلى 231.2 مليار ريال، حيث توزع طرحا العام الجاري بين، طرح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 52.5 مليون سهم بسعر 50 ريالا للسهم، بحصيلة تقارب 2.63 مليار ريال.

بينما طرحت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري 27.18 مليون سهم بسعر 16 ريالا للسهم، وينتهي اكتتاب الأفراد في الشركة في 5 يوليو الحالي، بينما تم تغطية الاكتتاب بالكامل من قبل المؤسسات بنسبة 500 في المائة.

وشهدت الفترة المماثلة من العام الماضي، طرح ثلاث شركات هي شركة المراكز العربية، التي طرحت 95 مليون سهم من أسهمها بسعر 26 ريالا بحصيلة 2.47 مليار ريال.

في سياق متصل، طرحت شركة مهارة للموارد البشرية 11.25 مليون سهم من أسهمها بسعر 69 ريالا للسهم بحصيلة 776.3 مليون ريال، إضافة إلى طرح شركة المعمر لأنظمة المعلومات 4.8 مليون سهم من أسهمها بسعر 45 ريالا للسهم بقيمة إجمالية 216 مليون ريال.

ووافقت هيئة السوق المالية الثلاثاء الماضي، على طلب شركة بن داود القابضة طرح 22.86 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20 في المائة من أسهم الشركة، فيما تعلن الشركة نشرة الإصدار بعد ولم تحدد فترة الطرح.