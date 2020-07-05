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«التعليم»: 63 مشروعاً مدرسياً تستوعب قرابة 30 ألف طالب

«التعليم»: 63 مشروعاً مدرسياً تستوعب قرابة 30 ألف طالب
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم عن عدد من المشاريع النوعية التي أنجزتها في سبيل الارتقاء بالمرافق والخدمات والمشاريع التعليمية في جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أنه تم استلام 63 مشروعاً مدرسياً، خلال العام الدراسي 1441/1440هـ تستوعب 29850 طالباً وطالبة، ومعالجة 450 مشروعاً مفسوحاً و373 مشروعاً مسحوباً، وتجهز 3313 فصلاً إضافياً لمرحلة الطفولة المبكرة.

وأوضحت أنه تم إعادة برمجة 60 مشروعًا ضمن أولوية الاحتياج بالمدن الرئيسية، وتقديم 796 مبناً مدرسيًا تكاملاً مع الأجهزة الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى معالجة 1199مشروعاً قائماً لزيادة عمرها الافتراضي، وفقاً لصحيفة “المدينة”.

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