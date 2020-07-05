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«التعليم»: 3 بدلات تؤثر على نقص الراتب في لائحة الوظائف الجديدة

«التعليم»: 3 بدلات تؤثر على نقص الراتب في لائحة الوظائف الجديدة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم أن هناك 3 بدلات تؤثر على نقص الراتب في لائحة الوظائف الجديدة هى بدل النقل وبدل التربية الخاصة وبدل مناطق نائية، وتتناقص المكافأة بقدر ما يحصل عليه المعلم من زيادة في راتبه ويتوقف صرف المكافأة كليًا أو بعض منها، وفقًا لما يطرأ على وضع المعلم الوظيفي.

وأضافت “التعليم” أن من انتقل وفقًا للائحة وصُرفت له مكافأة بنفس قدر علاوته، وكان أحد شاغلي المستوى السادس، وتم ذلك نظرًا لبلوغه أعلى درجة من المستوى، سوف يستمر في صرف فرق مكافأته دون تغيير، بالإضافة إلى تناقص المكافأة بنفس القدر الذي حصل عليه من زيادة فوق راتبه.

وأشارت إلى أنه يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة في اللائحة الجديدة وفق خيارين، الأول يتم صرف مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة، التي قضيت في إحدى تلك الوظائف، بما في ذلك المدة السابقة لنفاد اللائحة، وفقًا لجدول المادة ٢٩ من اللائحة التعليمية.

والخيار الثاني، يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية، رواتب 6 أشهر للتقاعد النظامي، والوفاة، والعجز الصحي، أو رواتب أربعة أشهر للتقاعد المبكر، وفقا لـ”المدينة”.

وتمنح العلاوة السنوية للموظف المشمول باللائحة الجديدة 1441، وفقًا للترتيب المقرر للموظفين بها، والمقصود بهم التابعين للموارد البشرية، وذلك مع بداية العام الميلادي الجديد.

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