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«الحدود الشمالية» تعلن آلية القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

«الحدود الشمالية» تعلن آلية القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1441-1442هـ ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني (هنــا الرابط)، وذلك خلال الفترة من 27 – 22 ذو القعدة الجاري.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها ، بدءًا من إدخال البيانات ، ثم فرز الأسماء تنافسيًّا حسب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية والنسبة المكافئة للتخصصات النظرية وحتى إظهار النتائج.

وأشارت إلى أن نظام القبول في الجامعة لا يتطلب تقديم أي مستندات، حيث سيتم سحب البيانات الخاصة بالطلبة ‏عبر برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) باستثناء الطلبة غير السعوديين من أمهات سعوديات، أو في حالات إثبات سكن لطلاب خارج المنطقة، حيث يطلب منهم تزويد الجامعة بالمستندات الرسمية (إلكترونياً) ، وذلك عبر خدمة الدعم الفني للقبول والتي تم استحداثها لهذا الغرض بقبول العام الحالي.

من جانبه وجه رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري عمادة القبول والتسجيل بتقديم الدعم السريع (عن بعد) لجميع الطلاب والطالبات خلال فترة القبول من الساعة السابعة مساءً وحتى التاسعة مساءً، وذلك عبر برنامج زوم، حيث سيتم تزويد الطلبة المتقدمين برابط عبر مواقع التواصل للجامعة حرصاً على مساعدة الطلبة المتقدمين بشكل مباشر على تيسير عملية التقديم وتذليل أي عقبات تواجه المتقدمين خلال فترة القبول.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور شرف بن عودة السفياني، أن عمادة القبول والتسجيل سوف تعلن النسب التي توقف عندها القبول في كل تخصص ولجميع مراحل القبول ، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الجامعة.

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