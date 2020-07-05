تعرف على أفضل الهواتف الذكيّة في الأسواق لهذا الصيف

تواصل – وكالات:

غالباً ما يكون الصيف فترة هادئة لا تشهد إصدار الكثير من الهواتف الجديدة، لكن هذا العام الوضع مختلف، مع تأجيل العديد من الشركات إصداراتها الجديدة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وإذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد، فهذا الصيف هو الوقت المثالي لذلك، حيث تتوفر 6 هواتف ذكية رائعة في السوق، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

الهاتف الأفضل من حيث الكاميرا Huawei P40 Pro+

يبدو الهاتف الجديد من الشركة الصينية مذهلاً مع خلفية خزفية وشاشة تنحدر عند الحواف، لكن أهم ما يميز هذا الهاتف هو الكاميرات، وفي الواقع، هناك 5 كاميرات: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا 40 ميغابكسل فائقة الاتساع للصور البانورامية والمقربة مع تقريب 10 أضعاف.

وتعني عدسة المنظار التي تعكس الضوء 5 مرات داخل الهاتف أنه يمكن أن تحصل على هذا التقريب مع بقاء العدسة رقيقة.

الهاتف الافضل لمشاهدة الأفلام Sony Xperia 1 II



هاتف مثالي لعشاق الأفلام مع شاشة عريضة حقيقية وشاشة 4K غنية ومفصلة مثل تلفزيون Ultra HD كامل الحجم. كما أن الكاميرات الثلاث متقدمة جداً وتقدم لقطات مذهلة. ولكن لا يزال بإمكانك الحصول على صور رائعة من خلال نهج التصويب والتصوير. الهاتف أطول وأكثر نحافة مما يجعل الشاشة قياس 6.5 إنش قابلة للإدارة.

الهاتف الافضل من حيث السعر Nokia 5.3

جهاز اقتصادي بمتوسط سعر 195 دولار، مع بطارية يمكن أن تستمر لمدة يومين، وشاشة زاهية قياس 6.55 إنش، ومستشعر لبصمات الأصابع في الجزء الخلفي من الهاتف.

الهاتف الأفضل لعمر البطارية Motorola Edge

واحد من أرقى الهواتف التي صنعتها موتورولا على الإطلاق، بتصميم أنيق ونحيف وشاشة منحنية على حواف الهاتف الطويلة. الشاشة مشرقة وجذابة، وتشتمل الكاميرات على مستشعر 64 ميغابيكسل لتقديم صور بدقة 16 ميغابيكسل، حتى في الإضاءة المنخفضة. وأهم ما يميز هذا الهاتف هو عمر البطارية الذي يصل إلى 102 ساعة.

الهاتف الأفضل من حيث بناء الجودة TCL 10 Pro

هاتف جديد من العلامة التجارية الصينية TCL مع تصميم مميز، و4 كاميرات خلفية تعطي ومضات مزدوجة للضوء المنخفض، ويبدو الهاتف أكثر أناقة مما قد يوحي به سعره.

الجزء الخلفي للهاتف له لون يتدرج من غابة خضراء إلى سوداء، وعلى الرغم من وجود العديد من الكاميرات إلا أن جودة الصورة ليست بجودة كاميرا سوني وهواوي، ويحتوي الهاتف أيضاً على مقبس سماعة رأس قياس 3.5 ميلي متر.

الهاتف الأفضل من حيث سرعة الشحن Oppo Find X2 Pro

لا يمكن أن تتطابق دقة شاشة هذا الهاتف مع شاشة هاتف سوني، لكن الشاشة مذهلة بفضل معدل التحديث فائق السرعة، مما يعني أن التمرير عبر القوائم أو ممارسة الألعاب سلس للغاية. ويمكن شحن هذا الهاتف من الصفر إلى 100% خلال 38 دقيقة فقط، ويأتي بعد هاتف هواوي لالتقاط الصور، ويحتوي على 3 كاميرات خلفية بما في ذلك عدسة بمعدل تكبير 5 أضعاف، والكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابيكسل.