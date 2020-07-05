كيف يتعامل «المستقل» حال صدور نتيجة الأهلية «غير مؤهل»؟.. «حساب المواطن» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن الإجراء المطلوب في حال كان المستفيد فردا مستقلا، وصدرت نتيجة الأهلية بأنه غير مؤهل.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين إنه في حال كان المستفيد “فرد مستقل” وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمه تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وارفاق المستندات المطلوبة.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه يتم إرفاق المستندات المطلوب من خلال التوجه إلى حساب المستفيد عبر البوابة الالكترونية ثم “دراسة الأهلية”، في مدة اقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، عن موعد إيداع الدفعة رقم (32) لشهر يوليو 2020 الجاري.

وأوضح البرنامج في تغريدة عبر “تويتر” أنه يتبقى أربعة أيام على إيداع الدفعة الجديدة، بما يعني أنه سيتم إيداعها يوم الخميس المقبل التاسع من الشهر الجاري.

يذكر أن إجمالي الدفعات الـ31 منذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2017 وحتى يونيو الماضي بلغ 75 مليار ريال، منها 502 مليون ريال مبالغ الأثر الرجعي.