الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

كيف يتعامل «المستقل» حال صدور نتيجة الأهلية «غير مؤهل»؟.. «حساب المواطن» يجيب

كيف يتعامل «المستقل» حال صدور نتيجة الأهلية «غير مؤهل»؟.. «حساب المواطن» يجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن الإجراء المطلوب في حال كان المستفيد فردا مستقلا، وصدرت نتيجة الأهلية بأنه غير مؤهل.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين إنه في حال كان المستفيد “فرد مستقل” وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمه تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وارفاق المستندات المطلوبة.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه يتم إرفاق المستندات المطلوب من خلال التوجه إلى حساب المستفيد عبر البوابة الالكترونية ثم “دراسة الأهلية”، في مدة اقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، عن موعد إيداع الدفعة رقم (32) لشهر يوليو 2020 الجاري.

وأوضح البرنامج في تغريدة عبر “تويتر” أنه يتبقى أربعة أيام على إيداع الدفعة الجديدة، بما يعني أنه سيتم إيداعها يوم الخميس المقبل التاسع من الشهر الجاري.

يذكر أن إجمالي الدفعات الـ31 منذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2017 وحتى يونيو الماضي بلغ 75 مليار ريال، منها 502 مليون ريال مبالغ الأثر الرجعي.

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين من دعم البرنامج

تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين من دعم البرنامج

والدتي مطلقة وأعيش مع خالتي.. كيف أثبت الاستقلالية؟.. «حساب المواطن» يجيب

والدتي مطلقة وأعيش مع خالتي.. كيف أثبت الاستقلالية؟.. «حساب المواطن» يجيب

«حساب المواطن» يحسم مسألة تعويض المستفيدين بعد زيادة «ضريبة القيمة المضافة»

«حساب المواطن» يحسم مسألة تعويض المستفيدين بعد زيادة «ضريبة القيمة المضافة»

«حساب المواطن» يرد على سؤال موعد إعادة فتح استقبال طلبات المستفيدين الجدد

«حساب المواطن» يرد على سؤال موعد إعادة فتح استقبال طلبات المستفيدين الجدد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>