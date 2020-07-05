أبرزها نتائج «اختبارات قياس».. تحديثات وخدمات جديدة في تطبيق «توكلنا»

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أعلن تطبيق “توكلنا” عن توفر تحديثات وخدمات جديدة للمستخدمين على نظام أندرويد، تضم عرض الحالة الصحية عن طريق الألوان لمستخدمي التطبيق.

وتشمل تحديثات تطبيق “توكلنا” إمكانية عرض نتائج اختبارات قياس للطلاب، بالإضافة إلى تحسينات عامة، وإضافة إمكانية تسجيل زوار المملكة.

التسجيل في توكلنا

ويشترط للتسجيل في “توكلنا”، “وجود حساب في أبشر أو تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر، ويعد التسجيل متاحًا للمواطنين والمقيمين”.

ويكون “التسجيل برقم الهوية وتاريخ الميلاد، التقيد بصيغة كلمة المرور، وهي 12 خانة على الأقل، حروف وأرقام إنجليزية على الأقل حرف كبير وحرف صغير ورقم”.

يعد تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة، من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة فيروس “كورونا” المستجد من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس “كورونا” في المملكة.

خدمات توكلنا

ويوفر تطبيق توكلنا “خدمة العزل المنزلي من خلال الربط بالأساور الذكية؛ بدلًا من العزل في المحاجر الصحية، وخدمة طلب سيارة إسعاف، الإبلاغ عن حالات كسر منع التجول، وخدمة المساعد الافتراضي”.

وتتضمن الخدمات في التطبيق “عرض مخالفات منع التجول والاعتراض عليها، وخدمة التحذير عند الاقتراب من المخالطين والمصابين بفيروس كورونا، والكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه الإصابة بكورونا”.

وكان “تطبيق توكلنا” الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، انطلق في 04 مايو 202، ووفر أثناء “منع التجول”، تصريح تموين داخل الحي، وتصريح تموين طارئ، وتصريح عمل، وتصريح مؤقت لسائق، وتصريح موعد طبي.