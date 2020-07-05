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توقعات طقس الإثنين.. سحب رعدية وموجة غبار على 8 مناطق

توقعات طقس الإثنين.. سحب رعدية وموجة غبار على 8 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمشيئة الله، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد سماء غائمة جزئيا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان عسير والباحة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل الأحساء 47 مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة، بينما تسجل تبوك والقريات أدنى درجة حرارة بـ 21 درجة مئوية.

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