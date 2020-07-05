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تعرَّف على الفرق بين «المياه البيضاء والزرقاء» على العين.. وطريقة علاجها

تعرَّف على الفرق بين «المياه البيضاء والزرقاء» على العين.. وطريقة علاجها
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تواصل – فريق التحرير:

يعتقد كثير من الأشخاص أنه لا يوجد فرق بين مرضي المياه البيضاء والمياه الزرقاء التي تُصيب العين، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، وعدم الاهتمام بعلاجهما قد ينتج عنه مضاعفات خطيرة.

وأوضح رئيس قسم العيون بجامعة الإمام، الدكتور طراد أحمد القاضي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، الفرق بين الماء الأبيض والأزرق؟، وكيفية علاج المرضين.

وذكر “القاضي” أن الماء الأبيض “لا يمكن علاجه بالقطرات، ويمكن إزالته فقط جراحيًا، ولا يعود بعد إزالته، فيما يعود النظر كما كان بعد إزالته”.

ونفى الاستشاري معلومة أن الماء الأزرق لا يمكن علاجه إلا جراحيًا، مؤكدًا أنه يمكن علاجه بالقطرات، ومن الممكن أن يعود بعد الجراحة، ومبينًا أن النظر لا يعود كما كان بعد إزالته، فقط “يحافظ على النظر المتبقي”.

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