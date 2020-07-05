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أمير عسير يوجه بضبط مواطن خالف لائحة الذوق العام بالكتابة على الجدران

أمير عسير يوجه بضبط مواطن خالف لائحة الذوق العام بالكتابة على الجدران
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بالقبض على مواطن خالف لائحة الذوق العام وأهداف مبادرة “عسير كذا أجمل” التي أطلق سموه أعمالها العام المنصرم.

ويأتي ذلك بعد كتابته لرقم جواله على أحد الجدران، في مركز السودة غربي أبها حيث طبقت الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضح رئيس مركز السودة عبدالله بن هشبل، بأنه تم تنفيذ توجيه أمير منطقة عسير والقبض على المواطن وتحرير مخالفة الذوق العام بحقه وأخذ الإقرار اللازم عليه بعدم العودة لما بدر منه.

وتأخذ مبادرة “عسير كذا أجمل” مرجعها من لائحة المحافظة على الذوق العام، التي نصت مادتها الخامسة على أن “لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية”.

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