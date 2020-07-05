وظائف للجنسين لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي في عدة مدن

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية وحرفية شاغرة للرجال والنساء، للعمل في ( الرياض – جدة – المدينة المنورة) وفق المسميات التالية:
– استشاري قلب / الرياض
– استشاري الحالات الحرجه / الرياض
– استشاري طب العائلة / الرياض
– استشاري عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس / الرياض
– استشاري مساعد، عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس / الرياض
– استشاري مساعد التخدير / الرياض
– استشاري مساعد، جراحة و زراعة الكلى والبنكرياس / الرياض
– مساعد استشاري، أمراض الدم /لأورام الاطفال / الرياض
– رئيس قسم الأشعة / الرياض
– مهندس أجهزة طبية أول / الرياض
– مهندس أجهزة طبية ثاني / الرياض
– منسق سريري، زراعة الأعضاء / الرياض
– مساعد رعاية مرضى / الرياض
– مساعد رعاية مرضى / الرياض
– مساعد علاقات مرضى / الرياض
– أخصائي علاقات المرضى / الرياض
– أخصائي علاقات المرضى / الرياض
– محلل جودة نوعية / الرياض
– أخصائي العلاج بالاشعة / الرياض
– موظف استقبال / الرياض
– باحث مشارك / الرياض
– كبير أخصائيي تروية قلبية / الرياض
– كبير محللي الاتصالات / الرياض
– كبير السائقين / الرياض
– كبير فنيي الكهرباء / الرياض
– كبير التقنيين الطبيين / الرياض
– كبير أخصائيي تصوير الاشعة الصوتية / الرياض
– مشرف مناوب بقسم الاتصالات / الرياض
– مساعد فني تخطيط / الرياض
– طبيب متخصص / الرياض
– عامل نظافة / الرياض
– موظف فرز بريد ثالث / الرياض
– مساعد صيانة / الرياض
– مدير قسم، تطوير التطبيقات المساند / الرياض
– استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي / الرياض
– مساعد منسق تبرع الا عضاء / الرياض
– استشاري مشارك، عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس / الرياض
– استشاري مشارك، أمراض زراعة الكبد للبالغين / الرياض
– استشاري مشارك علم الأشعة / الرياض
– مشرف المختبر الطبي / الرياض
– مساعد فني، مركز الابحاث / الرياض
– أخصائي تصوير الاشعة الصوتي / الرياض
– استشاري تخدير / الرياض
– استشاري جراحة قلب / الرياض
– استشاري مشارك الاعصاب للاطفال / جدة
– استشاري مشارك، كلى أطفال / جدة
– استشاري مشارك، أمراض نفسية / جدة
– ممرض ثالث / جدة
– استشاري أمرض الدم وزراعة نخاع العظم / جدة
– استشاري أمراض معدية / جدة
– مساعد استشاري، أمراض الدم /لأورام الاطفال / المدينة المنورة
– استشاري مساعد ,طب الطوارئ / المدينة المنورة
– استشاري قلب / المدينة المنورة
– استشاري عناية مركزة / المدينة المنورة
– استشاري طب نووي/ المدينة المنورة
– استشاري غدد صماء / المدينة المنورة
– استشاري قنوات الكبد والبنكرياس / المدينة المنورة
– سائق / المدينة المنورة
– وأوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي لأنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).