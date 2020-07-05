وظائف للجنسين لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي في عدة مدن

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية وحرفية شاغرة للرجال والنساء، للعمل في ( الرياض – جدة – المدينة المنورة) وفق المسميات التالية:

– استشاري قلب / الرياض

– استشاري الحالات الحرجه / الرياض

– استشاري طب العائلة / الرياض

– استشاري عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس / الرياض

– استشاري مساعد، عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس / الرياض

– استشاري مساعد التخدير / الرياض

– استشاري مساعد، جراحة و زراعة الكلى والبنكرياس / الرياض

– مساعد استشاري، أمراض الدم /لأورام الاطفال / الرياض

– رئيس قسم الأشعة / الرياض

– مهندس أجهزة طبية أول / الرياض

– مهندس أجهزة طبية ثاني / الرياض

– منسق سريري، زراعة الأعضاء / الرياض

– مساعد رعاية مرضى / الرياض

– مساعد رعاية مرضى / الرياض

– مساعد علاقات مرضى / الرياض

– أخصائي علاقات المرضى / الرياض

– أخصائي علاقات المرضى / الرياض

– محلل جودة نوعية / الرياض

– أخصائي العلاج بالاشعة / الرياض

– موظف استقبال / الرياض

– باحث مشارك / الرياض

– كبير أخصائيي تروية قلبية / الرياض

– كبير محللي الاتصالات / الرياض

– كبير السائقين / الرياض

– كبير فنيي الكهرباء / الرياض

– كبير التقنيين الطبيين / الرياض

– كبير أخصائيي تصوير الاشعة الصوتية / الرياض

– مشرف مناوب بقسم الاتصالات / الرياض

– مساعد فني تخطيط / الرياض

– طبيب متخصص / الرياض

– عامل نظافة / الرياض

– موظف فرز بريد ثالث / الرياض

– مساعد صيانة / الرياض

– مدير قسم، تطوير التطبيقات المساند / الرياض

– استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي / الرياض

– مساعد منسق تبرع الا عضاء / الرياض

– استشاري مشارك، عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس / الرياض

– استشاري مشارك، أمراض زراعة الكبد للبالغين / الرياض

– استشاري مشارك علم الأشعة / الرياض

– مشرف المختبر الطبي / الرياض

– مساعد فني، مركز الابحاث / الرياض

– أخصائي تصوير الاشعة الصوتي / الرياض

– استشاري تخدير / الرياض

– استشاري جراحة قلب / الرياض

– استشاري مشارك الاعصاب للاطفال / جدة

– استشاري مشارك، كلى أطفال / جدة

– استشاري مشارك، أمراض نفسية / جدة

– ممرض ثالث / جدة

– استشاري أمرض الدم وزراعة نخاع العظم / جدة

– استشاري أمراض معدية / جدة

– مساعد استشاري، أمراض الدم /لأورام الاطفال / المدينة المنورة

– استشاري مساعد ,طب الطوارئ / المدينة المنورة

– استشاري قلب / المدينة المنورة

– استشاري عناية مركزة / المدينة المنورة

– استشاري طب نووي/ المدينة المنورة

– استشاري غدد صماء / المدينة المنورة

– استشاري قنوات الكبد والبنكرياس / المدينة المنورة

– سائق / المدينة المنورة

– وأوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي لأنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).