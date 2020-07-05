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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وظائف للجنسين لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي في عدة مدن

وظائف للجنسين لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي في عدة مدن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية وحرفية شاغرة للرجال والنساء، للعمل في ( الرياض – جدة – المدينة المنورة) وفق المسميات التالية:

– استشاري قلب / الرياض
– استشاري الحالات الحرجه / الرياض
– استشاري طب العائلة / الرياض
– استشاري عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس / الرياض
– استشاري مساعد، عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس / الرياض
– استشاري مساعد التخدير / الرياض
– استشاري مساعد، جراحة و زراعة الكلى والبنكرياس / الرياض
– مساعد استشاري، أمراض الدم /لأورام الاطفال / الرياض
– رئيس قسم الأشعة / الرياض
– مهندس أجهزة طبية أول / الرياض
– مهندس أجهزة طبية ثاني / الرياض
– منسق سريري، زراعة الأعضاء / الرياض
– مساعد رعاية مرضى / الرياض
– مساعد رعاية مرضى / الرياض
– مساعد علاقات مرضى / الرياض
– أخصائي علاقات المرضى / الرياض
– أخصائي علاقات المرضى / الرياض
– محلل جودة نوعية / الرياض
– أخصائي العلاج بالاشعة / الرياض
– موظف استقبال / الرياض
– باحث مشارك / الرياض
– كبير أخصائيي تروية قلبية / الرياض
– كبير محللي الاتصالات / الرياض
– كبير السائقين / الرياض
– كبير فنيي الكهرباء / الرياض
– كبير التقنيين الطبيين / الرياض
– كبير أخصائيي تصوير الاشعة الصوتية / الرياض
– مشرف مناوب بقسم الاتصالات / الرياض
– مساعد فني تخطيط / الرياض
– طبيب متخصص / الرياض
– عامل نظافة / الرياض
– موظف فرز بريد ثالث / الرياض
– مساعد صيانة / الرياض
– مدير قسم، تطوير التطبيقات المساند / الرياض
– استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي / الرياض
– مساعد منسق تبرع الا عضاء / الرياض
– استشاري مشارك، عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس / الرياض
– استشاري مشارك، أمراض زراعة الكبد للبالغين / الرياض
– استشاري مشارك علم الأشعة / الرياض
– مشرف المختبر الطبي / الرياض
– مساعد فني، مركز الابحاث / الرياض
– أخصائي تصوير الاشعة الصوتي / الرياض
– استشاري تخدير / الرياض
– استشاري جراحة قلب / الرياض
– استشاري مشارك الاعصاب للاطفال / جدة
– استشاري مشارك، كلى أطفال / جدة
– استشاري مشارك، أمراض نفسية / جدة
– ممرض ثالث / جدة
– استشاري أمرض الدم وزراعة نخاع العظم / جدة
– استشاري أمراض معدية / جدة
– مساعد استشاري، أمراض الدم /لأورام الاطفال / المدينة المنورة
– استشاري مساعد ,طب الطوارئ / المدينة المنورة
– استشاري قلب / المدينة المنورة
– استشاري عناية مركزة / المدينة المنورة
– استشاري طب نووي/ المدينة المنورة
– استشاري غدد صماء / المدينة المنورة
– استشاري قنوات الكبد والبنكرياس / المدينة المنورة
– سائق / المدينة المنورة

– وأوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي لأنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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