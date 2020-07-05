بالصور.. الانتهاء من أعمال فرش مسجد قباء بالمدينة

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أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة اليوم أعمال فرش مسجد قباء بالسجاد الفاخر ضمن مبادرة عمارة المساجد التي تهدف إلى صيانة وتنظيف وتعقيم (11000) جامع ومسجد ومرافقها بمناطق المملكة، ومن بينها (1000) مسجد وجامع بمنطقة المدينة المنورة، وذلك في إطار الجهود الرامية للعناية بالمساجد.

وبلغت كمية فرش المسجد (4988) مترا مربعا، حيث غُطّي المسجد والساحات بالسجاد الفاخر عبر إحدى الشركات الوطنية بتكلفة إجمالية بلغت (847.960) ريالا.

وتأتي أعمال فرش المساجد ضمن المسارات الثلاثة للمبادرة التي أبرمتها وزارة الشؤون الإسلامية مع الهيئة العامة للأوقاف، التي تتمثل في: مسار الصيانة، ومسار التعقيم، ومسار التنظيف، في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين الوزارة والهيئة لخدمة بيوت الله، وصرف غلال الأوقاف الموقوفة على المساجد فيما خصصت له، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة في بيوت الله، وتوفير سبل أداء الشعائر بسكينة وطمأنينة.

مما يذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نفذ عدة مشاريع تطويرية في مسجد قباء مع فتح المسجد 24 ساعة لاستقبال المصلين والزائرين، منها مشروع توسعة مصلى النساء، ورفع الطاقة الاستيعابية للمصلى إلى 1850 مصلية بدلاً من 1200، وتزويد كامل المسجد بكاميرات مراقبة، وتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل لدورات المياه، إلى جانب تغيير جميع أنظمة الإنارة إلى إنارة موفرة للطاقة (led) التي وفرت أكثر من 85% من الطاقة المستخدمة في الإضاءة، وتحسين النظام الصوتي للمسجد، وزيادة عدد منسوبي شركة الصيانة والنظافة للعمل على مدار الساعة.

كما تمت إعادة دراسة حركة المصلين حول المسجد وتنظيمها، وزيادة القوى العاملة في المسجد من حراس ومراقبين ومشرفين، وتجهيز الملحق لاستيعاب العدد المتزايد من المصلين، وصيانة أجهزة الرذاذ، وصيانة الخزانات العلوية وترميم الخزان السفلي الاحتياطي بشكل كامل، وإعادة دهانات أجزاء كثيرة من المسجد، وإعداد الكراسات الخاصة بالمسجد، وتغيير مداخل ومخارج دورات المياه الخاصة بالرجال، وإضافة منحدرات داخلية وخارجية لذوي الإعاقة.