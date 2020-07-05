الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالصور.. الانتهاء من أعمال فرش مسجد قباء بالمدينة

بالصور.. الانتهاء من أعمال فرش مسجد قباء بالمدينة
0

تواصل – فريق التحرير:

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة اليوم أعمال فرش مسجد قباء بالسجاد الفاخر ضمن مبادرة عمارة المساجد التي تهدف إلى صيانة وتنظيف وتعقيم (11000) جامع ومسجد ومرافقها بمناطق المملكة، ومن بينها (1000) مسجد وجامع بمنطقة المدينة المنورة، وذلك في إطار الجهود الرامية للعناية بالمساجد.

وبلغت كمية فرش المسجد (4988) مترا مربعا، حيث غُطّي المسجد والساحات بالسجاد الفاخر عبر إحدى الشركات الوطنية بتكلفة إجمالية بلغت (847.960) ريالا.

وتأتي أعمال فرش المساجد ضمن المسارات الثلاثة للمبادرة التي أبرمتها وزارة الشؤون الإسلامية مع الهيئة العامة للأوقاف، التي تتمثل في: مسار الصيانة، ومسار التعقيم، ومسار التنظيف، في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين الوزارة والهيئة لخدمة بيوت الله، وصرف غلال الأوقاف الموقوفة على المساجد فيما خصصت له، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة في بيوت الله، وتوفير سبل أداء الشعائر بسكينة وطمأنينة.

مما يذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نفذ عدة مشاريع تطويرية في مسجد قباء مع فتح المسجد 24 ساعة لاستقبال المصلين والزائرين، منها مشروع توسعة مصلى النساء، ورفع الطاقة الاستيعابية للمصلى إلى 1850 مصلية بدلاً من 1200، وتزويد كامل المسجد بكاميرات مراقبة، وتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل لدورات المياه، إلى جانب تغيير جميع أنظمة الإنارة إلى إنارة موفرة للطاقة (led) التي وفرت أكثر من 85% من الطاقة المستخدمة في الإضاءة، وتحسين النظام الصوتي للمسجد، وزيادة عدد منسوبي شركة الصيانة والنظافة للعمل على مدار الساعة.

كما تمت إعادة دراسة حركة المصلين حول المسجد وتنظيمها، وزيادة القوى العاملة في المسجد من حراس ومراقبين ومشرفين، وتجهيز الملحق لاستيعاب العدد المتزايد من المصلين، وصيانة أجهزة الرذاذ، وصيانة الخزانات العلوية وترميم الخزان السفلي الاحتياطي بشكل كامل، وإعادة دهانات أجزاء كثيرة من المسجد، وإعداد الكراسات الخاصة بالمسجد، وتغيير مداخل ومخارج دورات المياه الخاصة بالرجال، وإضافة منحدرات داخلية وخارجية لذوي الإعاقة.

 

 

مواد ذات صلة

مبادرة عمارة المساجد.. صيانة وتعقيم 11 ألف جامع بمختلف المناطق

مبادرة عمارة المساجد.. صيانة وتعقيم 11 ألف جامع بمختلف المناطق

تفادياً لانتشار «كورونا».. تنظيف وتعقيم مسجد قباء بالمدينة 3 فترات يومياً (فيديو)

تفادياً لانتشار «كورونا».. تنظيف وتعقيم مسجد قباء بالمدينة 3 فترات يومياً (فيديو)

على مدار سنوات.. مُسن يوزع المشروبات الساخنة مجاناً على رواد مسجد قباء (صور)

على مدار سنوات.. مُسن يوزع المشروبات الساخنة مجاناً على رواد مسجد قباء (صور)

المدينة.. إكمال توسعة مصلى النساء بمسجد قباء

المدينة.. إكمال توسعة مصلى النساء بمسجد قباء

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة