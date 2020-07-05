مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات أكثر من 5.5 مليار ريال

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، مرتفعًا 76.25 نقطة ليقفل عند مستوى 7388.49 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 303 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 244 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 185 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 9 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وفرة، سليمان الحبيب، المواساة، والبلاد الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأسماك، اتحاد الخليج، أليانز إس إف، فيبكو، وأرامكو السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.99%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الجزيرة، الإنماء، سيرا، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، الراجحي، الجزيرة، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 123.72 نقطة ليقفل عند مستوى 8050.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 278 سهم تقاسمتها 1297 صفقة.