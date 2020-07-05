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للوقاية من «كورونا».. مختص: اتّبعوا هذه النصائح عند شراء «الكمامة القماشية» (فيديو)

للوقاية من «كورونا».. مختص: اتّبعوا هذه النصائح عند شراء «الكمامة القماشية» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير

نصح “سعد الشهري” المختص في مكافحة الغش التجاري وتوعية المستهلك، بضرورة اختيار المكان المناسب مثل الصيدليات لشراء الكمامات للحماية من فيروس كورونا، حتى لا تكون الكمامة مصدر للإصابة.

وقال “الشهري” في تغريدة له عبر موقع “تويتر”: إنه يُنصح قبل شراء الكمامات القماشية تحديدًا والملابس بشكل عام بغسلها قبل الاستخدام نظرًا لعدم ضمان ظروف النقل والتخزين والنظافة والصحة.

وتابع المختص في توعية المستهلك، إن هناك الكثير من هذه المنتجات تم تجربتها من قبل العديد من الأشخاص ولذلك يتوجب عليك حال شراءها عدم ارتدائها إلا بعد غسلها جيدًا.

 

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