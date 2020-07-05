الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الزكاة والدخل»: استثناء أي منشأة من «ضريبة القيمة المضافة» في حالة واحدة

«الزكاة والدخل»: استثناء أي منشأة من «ضريبة القيمة المضافة» في حالة واحدة
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت “الهيئة العامة للزكاة والدخل” حالة واحدة تُستثنى فيها أي منشأة من “ضريبة القيمة المضافة”، لا سيما بعد دخول الزيادة الجديدة المقدرة بـ15% حيز التنفيذ.

وأوضحت “الزكاة والدخل” على حسابها في موقع “تويتر”، أنه في حال كانت الإيرادات السنوية للمنشأة تقل سنويًا عن 375.000 ريال فهي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك رداً على استفسار مواطن بشأن خضوع البقالات الصغيرة بالأحياء لـ”ضريبة القيمة المضافة”؛ وبينت “الهيئة” أنه في حال كان البائع غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة (لا يملك رقم ضريبي) فلا يحق له تحصيل الضريبة.

وأضافت “الهيئة العامة للزكاة والدخل”: أنه “يجب على المنشآت المسجلة إبراز شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة المحتوية على رقم التعريف الضريبي”.

وختمت “الزكاة والدخل”، بأنه “يمكن التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق الرقم الضريبي أو عن طريق رقم السجل التجاري من خلال تطبيق الضريبة المضافة”.

خدمات معفية من ضريبة القيمة المضافة

وتضم قائمة الخدمات والسلع المعفية من ضريبة القيمة المضافة، “الأدوية والمعدات الطبية المحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء على رأس هذه السلع والخدمات المعفاة من الضريبة”.

وتشمل قائمة الخدمات المعفية “توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار من الضريبة، كما تم إعفاء توريد وسائل النقل المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة”.

وتضم قائمة الخدمات والسلع المعفاة: “الخدمات الموردة لغير مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إصدار رخص القيادة وتجديدها، مقابل تأجير العقارات السكنية”.

وأخيرًا، “خدمات النقل الدولي للسلع والخدمات، أيضًا بيع العقار السكني الشخصي، والحسابات الجارية والتوفير والإيداع، وأخيرًا إصدار جوازات السفر وتجديدها”، معفية من ضريبة القيمة المضافة.

مواد ذات صلة

«المرور» يكشف حقيقة ارتفاع رسوم إصدار رخصة القيادة بعد زيادة «ضريبة القيمة المضافة»

«المرور» يكشف حقيقة ارتفاع رسوم إصدار رخصة القيادة بعد زيادة «ضريبة القيمة المضافة»

عقوبات التهرب الزكوي والضريبي.. تصل لأضعاف السلعة نفسها

عقوبات التهرب الزكوي والضريبي.. تصل لأضعاف السلعة نفسها

اقتصادي يتوقع مفاجأة في أسعار السلع رغم زيادة «ضريبة القيمة المضافة» 15%

اقتصادي يتوقع مفاجأة في أسعار السلع رغم زيادة «ضريبة القيمة المضافة» 15%

«الزكاة والدخل» توضح آلية تقديم بلاغات التهرب الزكوي والضريبي بسرية تامة (فيديو)

«الزكاة والدخل» توضح آلية تقديم بلاغات التهرب الزكوي والضريبي بسرية تامة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>