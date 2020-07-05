«المرور» يكشف حقيقة ارتفاع رسوم إصدار رخصة القيادة بعد زيادة «ضريبة القيمة المضافة»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت “الإدارة العامة للمرور”، حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع رسوم إصدار رخصة القيادة، وذلك بعد دخول الزيادة الجديدة لـ”ضريبة القيمة المضافة” 15% حيز التنفيذ.

ونفى حساب “المرور السعودي” على موقع “تويتر” صحة هذه الأنباء المتداولة، قائلًا في رده على استفسار أحد المغردين عن قيمة إصدار رخصة القيادة: “إن رسوم إصدار رخصة القيادة تبلغ 40 ريالًا في السنة”.

وكان المغرد قال في استفساره إلى حساب “المرور السعودي”: “ما هي القيمة الجديدة لإصدار رخصة القيادة.. وهل توجد ضريبة مفروضة على الرسوم؟”.

خطوات إصدار رخصة القيادة

وتُنظم إدارة المرور عمليات إصدار رخصة القيادة للمواطنين والمقيمين، وهذا يكون عن طريق خطوات على من يود إصدار رخصة قيادة اتباعها.

1- التوجه إلى مدرسة القيادة القريبة من منك أو أي مدرسة قيادة تريد إصدار الرخصة عن طريقها.

2- التسجيل في المدرسة، بعض المدارس يمكن التسجيل فيها بشكل إلكتروني.

3- التعهد بإجراء الفحص الطبي في أي من المراكز المعتمدة لذلك.

4- في حال كنت تجيد القيادة يجب عليك إجراء اختبار تحديد مستوى وهو مجاني لمرة واحدة فقط.

5- الاختبار يضعك في واحد من المستويات الثلاثة التالية:

المستوى الأول:متقدم وهو لمن يجيد القيادة بشكل جيد والأشخاص بهذا المستوى سيخضعون لبرنامج تدريبي عملي مدته 6 ساعات.

المستوى الثاني:متوسط لمن يجيد القيادة بشكل جيد ولكن ينقصه بعض الخبرة والتدريب، وفي حال كنت بهذا المستوى ستخضع برنامج تدريب مدته 12 ساعة، 4 ساعات نظرية ثم 8 ساعات عملية.

المستوى الثالث:لمن لا يجيد القيادة سيخضع الشخص بهذا المستوى لبرنامج تدريبي مدته 30 ساعة تدريبية.

وتحديد المستوى مجاني ولمرة واحدة، وبعد تحديد المستوى يتعين على الشخص دفع تكاليف البرنامج التدريبي الذي سيخضع له.

أسعار البرنامج التدريبي لكل مستوى من المستويات الثلاثة

المستوى الأول:550 ريال شاملة تكاليف شاملة تكاليف التدريب والاختبار العملي والقيمة المضافة.

المستوى الثاني:1100 ريال شاملة تكاليف التدريب أيضًا والاختبار العملي والقيمة المضافة.

المستوى الثالث:2500 ريال شاملة كل التكاليف أيضًا.

شروط استخراج رخصة القيادة الخاصة

وحددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط يجب توافرها عند تقدم أي مواطن للحصول على رخصة قيادة خاصة، وهذه الشروط كالتالي:

1- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة القيادة عن 18 عام.

2- أن يقوم المتقدم بإجراء الفحص الطبي المطلوب.

3- أن يقوم المتقدم باجتياز فحص القيادة المقرر عليه.

3- إحضار نسخة من هوية الأحوال للمتقدم.

4- عدد ستة صور شخصية قياس 4×6 سم.

5- سداد الرسوم المطلوبة لإصدار الرخصة، ورسوم المخالفات المرورية في حال وجودها.

6- يجب على المتقدم إلا يعاني من أية إصابات أو عاهات أو أمراض تعوقه عن القيادة.

7- يجب أن يكون لدى المقيم (غير السعودي) إقامة نظامية.

8- عدم خضوع المتقدم لأية أحكام قضائية لقيامه أي جريمة تعاطي أو بيع المخدرات.

رسوم رخصة القيادة الخاصة

وتبلغ الرسوم السنوية لإصدار رخصة القيادة الخاصة 40 ريال أي 200 ريال لرخصة بمدة خمسة سنوات أو 400 ريال للرخصة بمدة عشرة سنوات، وكذلك رسم التجديد 40 ريال عن كل سنة، أما رسم إصدار رخصة خاصة بدل تالف أو مفقود فهي 100 ريال.