متى تعود حاستي التذوق والشم للمتعافي من «كورونا»؟.. دراسة تجيب

تواصل- وكالات:

كشفت دراسة إيطالية أن واحد من كل 10 أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، يفقد حاستي الشم والتذوق إثر إصابته بـ”كوفيد 19″، قد لا يستعيدهما لنحو شهر بعد تعافيه.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة “جراحة الرأس والرقبة الإيطالية” إلى أنها شملت مراقبة 187 مصاباً بالفيروس لم يتم تنويمهم بالمستشفيات، 113 منهم فقدوا الإحساس بالطعم والرائحة- وفقاً لـ” البيان”-.

وقال واحد من كل 10 متعافين منهم إنه لم يستعد حاستيه حتى بعد شهر من شفائه.

وذكرت جمعية أطباء الأنف والأذن والحنجرة البريطانية أن فقدان التذوق والشم قد يبدأ بعد الإصابة بساعات.

ويتعافى معظم هؤلاء المصابين تعافياً تاماً، من دون أن تظهر عليهم أي أعراض أخرى؛ بل إن بعضهم قد لا يدرك أنه أصيب بفايروس كورونا الجديد.

ويعتقد الأطباء أن مثل هؤلاء المصابين يتمتعون بمناعة قوية تجعل أجسامهم قادرة على احتواء الفيروس في الأنف، وبالتالي منعه من النزول إلى الرئتين.