الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«أخصائية تغذية»: 10 أطعمة ينبغي على المُصاب بـ«حرقة المعدة» تجنّبها

«أخصائية تغذية»: 10 أطعمة ينبغي على المُصاب بـ«حرقة المعدة» تجنّبها
0

تواصل – وكالات:

يعاني العديد من الأشخاص من مرض حرقة المعدة، ويظل هناك إشكال كبير في كيفية حصوله على التغذية السليمة دون وقوع أضرار أو ألم بعد تناول وجبات الطعام .

من جانبها، أكدت الدكتورة ألبينا كوميساروفا أخصائية علم التغذية وأمراض الغدد الصماء أنه على من يعانون من حرقة المعدة أن يستبعدوا البصل والحمضيات وغيرها من نظامهم الغذائي.

ونصحت أخصائية علم التغذية بضرورة التقليل قدر الإمكان من تناول الطماطم والبصل والألبان المخمرة والشوكولاتة والقهوة والنعناع والمشروبات الغازية والحمضيات والأطعمة الدهنية والتوابل الحارة، مُشيرة إلى أن هذه الأطعمة قد تكون هناك ردود فعل فردية تجاهها.

وأكدت أنه يجب تسجيل المواد الغذائية التي يتناولها الشخص في كل وجبة، لتحديد المادة الغذائية التي تسبب له حرقة في المعدة”.

مواد ذات صلة

4 علاجات تساعدك في التخلص من «حرقة المعدة»

4 علاجات تساعدك في التخلص من «حرقة المعدة»

مشاكل الهضم الشهيرة.. كيف تتخلص منها؟

مشاكل الهضم الشهيرة.. كيف تتخلص منها؟

خطوات بسيطة لمواجهة «حرقة المعدة»

خطوات بسيطة لمواجهة «حرقة المعدة»

تعانين من «حرقة المعدة» أثناء الحمل.. إليك الحلول

تعانين من «حرقة المعدة» أثناء الحمل.. إليك الحلول

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة