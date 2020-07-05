«أخصائية تغذية»: 10 أطعمة ينبغي على المُصاب بـ«حرقة المعدة» تجنّبها

تواصل – وكالات:

يعاني العديد من الأشخاص من مرض حرقة المعدة، ويظل هناك إشكال كبير في كيفية حصوله على التغذية السليمة دون وقوع أضرار أو ألم بعد تناول وجبات الطعام .

من جانبها، أكدت الدكتورة ألبينا كوميساروفا أخصائية علم التغذية وأمراض الغدد الصماء أنه على من يعانون من حرقة المعدة أن يستبعدوا البصل والحمضيات وغيرها من نظامهم الغذائي.

ونصحت أخصائية علم التغذية بضرورة التقليل قدر الإمكان من تناول الطماطم والبصل والألبان المخمرة والشوكولاتة والقهوة والنعناع والمشروبات الغازية والحمضيات والأطعمة الدهنية والتوابل الحارة، مُشيرة إلى أن هذه الأطعمة قد تكون هناك ردود فعل فردية تجاهها.

وأكدت أنه يجب تسجيل المواد الغذائية التي يتناولها الشخص في كل وجبة، لتحديد المادة الغذائية التي تسبب له حرقة في المعدة”.