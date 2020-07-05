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طبيب يحذر من أمر خطير في «محال الحلاقة»: هذه العادة قد تؤدي إلى الوفاة

طبيب يحذر من أمر خطير في «محال الحلاقة»: هذه العادة قد تؤدي إلى الوفاة
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تواصل – فريق التحرير: 

حذر الدكتور أحمد الجشي أخصائي الأعصاب والعمود الفقري، من خطوة يقوم بها بعض الحلاقين بعد الانتهاء من الحلاقة وهي “مساج الرقبة”، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إصابة الشخص بجلطة دماغية.

وفي سلسلة تغريدات له بموقع التواصل “تويتر”، قال الجشي: “إن المساج للرقبة بعد الحلاقة من أمتع اللحظات عند البعض، غير أنه أخطر منكورونافوجب التحدث عنه”، مضيفًا: “يتغذى الدماغ على ٤ شرايين أساسية، اثنان منها يعبران عبر الثقوب الجانبية لفقرات الرقبة وعند لفها بشكل خارج عن العادة قد تتضرر هذه الشرايين مسببةً جلطة دماغية”.

وأكد الطبيب “الجشي” أنه: “ليس بالضرورة أن تظهر الأعراض مباشرة، فغالباً ما تظهر بعد عدة ساعات تكون بدايةً بألم في الرقبة ثم يتطور الوضع إلى صداع وتدهور لبعض الوظائف المهمة كالنظر والكلام والحركة، وقد تصل إلى إغماء تام أو الوفاة لا سمح الله”.

واختتم أخصائي الأعصاب حديثه: “العلاج يكون قائماً على بعض مسيلات الدم أو العلاج التداخلي بالقسطرة، ويبرز دورجراحة المخ والأعصابعند تدهور الحالة متمركزًا على التدخل الجراحي لتخفيف الضغط الحاصل على الدماغ لإنقاذ حياة المريض”، ناصحًا الجميع بضرورة تجنب هذه العادة لتنعم بحلاقة صحية ونظيفة.

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