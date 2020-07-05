الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ناصحاً بكثرة شرب الماء.. «الحصيني»: لا تتعرضوا لأشعة الشمس في هذه الأوقات من اليوم

ناصحاً بكثرة شرب الماء.. «الحصيني»: لا تتعرضوا لأشعة الشمس في هذه الأوقات من اليوم
0

تواصل – فريق التحرير:

قدم باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني نصائح مهمة مع ارتفاع درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع اليوم الأحد تمركز كتلة حارة وارتفاع في الحرارة على الشرقية بالدرجة الأولى الحرارة العظمى المتوقعة بين”44” “50”درجة الوسطى بالدرجة الثانية والحرارة المتوقعة العظمى بين”44″ “48”درجة مئوية لعدة أيام-إلا أن يصرفها الله”.

ونصح الحصيني بضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس من الساعة “10”صباحاً إلى “4” عصراً لتفادي ضربات الشمس، موصياً بكثرة شرب الماء.

كما توقع رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وشمال ووسط المنطقة الغربية والربع الخالي حتى نجران وأقصى الشمالية، وأمطار-بإذن الله-متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على عسير ونجران والإمارات اليمن وعمان وشرق جازان.

مواد ذات صلة

إحصائية تكشف مطلوبات البنوك من القطاع العام خلال 5 أشهر

إحصائية تكشف مطلوبات البنوك من القطاع العام خلال 5 أشهر

جامعة الملك سعود تنعي وفاة مديرها الأسبق «منصور التركي»

جامعة الملك سعود تنعي وفاة مديرها الأسبق «منصور التركي»

«العدل»: 6 خطوات لإصدار وكالة إلكترونية عبر بوابة «ناجز» (إنفوجرافيك)

«العدل»: 6 خطوات لإصدار وكالة إلكترونية عبر بوابة «ناجز» (إنفوجرافيك)

«الصحة»: إضافة أكثر من 2200 سرير عناية مركزة منذ بداية «كورونا» (فيديو)

«الصحة»: إضافة أكثر من 2200 سرير عناية مركزة منذ بداية «كورونا» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>