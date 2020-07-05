ناصحاً بكثرة شرب الماء.. «الحصيني»: لا تتعرضوا لأشعة الشمس في هذه الأوقات من اليوم

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قدم باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني نصائح مهمة مع ارتفاع درجات الحرارة في عدة مناطق بالمملكة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع اليوم الأحد تمركز كتلة حارة وارتفاع في الحرارة على الشرقية بالدرجة الأولى الحرارة العظمى المتوقعة بين”44” “50”درجة الوسطى بالدرجة الثانية والحرارة المتوقعة العظمى بين”44″ “48”درجة مئوية لعدة أيام-إلا أن يصرفها الله”.

ونصح الحصيني بضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس من الساعة “10”صباحاً إلى “4” عصراً لتفادي ضربات الشمس، موصياً بكثرة شرب الماء.

كما توقع رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وشمال ووسط المنطقة الغربية والربع الخالي حتى نجران وأقصى الشمالية، وأمطار-بإذن الله-متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على عسير ونجران والإمارات اليمن وعمان وشرق جازان.