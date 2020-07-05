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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«مجلس الوزراء» يوافق على استثناء هذه الفئة من نظام ضريبة الدخل

«مجلس الوزراء» يوافق على استثناء هذه الفئة من نظام ضريبة الدخل
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تواصل – الرياض:

أقر مجلس الوزراء، مؤخرًا، التعديل الصادر على الفقرة (أ) من المادة (الثانية) من نظام ضريبة الدخل، المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للضريبة، والتي جاء فيها استثناء الأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية من الضريبة.

ووفقًا لـ”المدينة”، فتنص الفقرة “أ” من المادة الثانية -الأشخاص الخاضعون للضريبة- من نظام ضريبة الدخل بعد التعديل على: “شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وتستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، والحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الشركات في شركات الأموال”.

ووفقًا لهيئة الزكاة والدخل، ​​​​​​​​​فتطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين ‏فيها سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين.

وتطبق أحكام النظام على ‏الأشخاص غير المقيمين سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن يمارسون ‏النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلاً من مصادر في المملكة.‏​

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