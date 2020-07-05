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إحصائية تكشف مطلوبات البنوك من القطاع العام خلال 5 أشهر

إحصائية تكشف مطلوبات البنوك من القطاع العام خلال 5 أشهر
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح رصد لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تجاوز مشتريات المصارف من السندات في الخمسة أشهر الأولى من 2020 الـ 36 مليار ريال.

ووفقاً لـ” الوطن”، فإن أعلى نسبة مشتريات للمصارف كانت في شهر فبراير الماضي،  بنحو 13.51 مليار، وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام إلى 481.09 مليار ريال بنهاية مايو 2020، مقارنة مع 406.95 مليارات ريال في نهاية مايو 2019، بزيادة 18.2%.

وأبان الرصد ارتفاع استثمارات المصارف العاملة بالمملكة في السندات الحكومية بنحو 20.2% بنهاية شهر مايو على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 70.65 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من 2019.

وعلى أساس شهري، ارتفع إجمالي استثمارات البنوك بالسندات بنسبة 1.7% وبزيادة قيمتها 6.99 مليارات؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية أبريل 2020 والبالغة 413.11 مليار ريال.

وتتكون مطلوبات البنوك من القطاع العام من السندات الحكومية إضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة والتي تشتمل على القروض والسلف والسحب على المكشوف.

وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي إلى 473.5 مليار ريال بنهاية أبريل 2020 بزيادة 6 مليارات ريال عن مستوياته في مارس 2020، التي كانت 467.6 مليار ريال، وذلك بسبب الارتفاع في السندات، إضافة إلى الزيادة في الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة، إلى 60.396 مليار ريال بقيمة 1.01 مليار ريال، عن مستويات مارس الماضي التي كانت نحو 59.4 مليار ريال.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية. وقد اشترت المصارف سندات بنحو 36.43 مليار ريال في أول 5 أشهر من 2020؛ بواقع 3.02 مليارات ريال في يناير، و13.51 مليار ريال خلال فبراير، و7.92 مليارات في مارس، و4.99 مليارات ريال في شهر أبريل، و 6.99 مليارات ريال خلال مايو.

 

 

 

 

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