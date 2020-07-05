جامعة الملك سعود تنعي وفاة مديرها الأسبق «منصور التركي»

تواصل – فريق التحرير:

نعت جامعة الملك سعود وفاة مدير الجامعة الأسبق الدكتور منصور التركي.

وقالت الجامعة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “تتقدم الجامعة باسم معالي رئيس الجامعة ومنسوبيها كافّة بصادق العزاء لأسرة الفقيد، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وتفاعل مغردون مع خبر وفاة الدكتور منصور التركي، داعين الله له بالرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى.

وقال الدكتور سعيد بن علي أبوعشي أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة نجران: “الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف: “كان قائداً مميزاً، فقد انتقل بإدارة الجامعة إلى مبنى جاهز من البريفاب في موقعها الحالي تشجيعا لإنهاء المشروع وانتقال بقية وحدات الجامعة تباعاً”.

وقال الدكتور سعد الغامدي: “اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. ذكرياتي معه منذْ كنت معيداً بالكلية وكان وكيلاً لعميدها الدكتور غازي القصيبي، ثم بعد عودتي من أمريكا، وكان مديراً للجامعة، وبقي التواصل حتى مرضِه قبل فترة. نعم الرجل النبيل أبو ريان”.