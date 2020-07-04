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صورة مسربة تكشف شكل «جالاكسي نوت 20»

صورة مسربة تكشف شكل «جالاكسي نوت 20»
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تواصل – وكالات:

يبدو أن شركة سامسونج ستعلن عن هاتفها الجديد جالاكسي نوت 20 في الأسابيع المقبلة، ويعتقد المراقبون أن شكله سيكون أكثر إثارة بكثير من هاتف جالاكسي إس 20 الذي تم إطلاقه قبل بضعة أشهر.

ورغم أن الشركة لن تطلق الهاتف قبل منتصف أغسطس القادم، إلا أنها ربما تكون قد أعطت عشاق هواتفها نظرة مبكرة لهاتف نوت 20 عن طريق الخطأ.

وتظهر الصورة، التي ظهرت لفترة وجيزة على الموقع الرسمي الروسي لشركة سامسونج قبل حذفها بسرعة بوضوح كيف سيبدو هاتف نوت 20 الذي طال انتظاره.

ويعتقد أن الهاتف الذي ظهر في الصورة هو هاتف Premium 20 Ultra الأكثر تميزاً، والذي يتميز بسطح نحاسي مذهل، وتصميم على الطراز الصناعي مع حواف أكثر وضوحاً، وما يبدو أنه نظام رباعي للكاميرات الخلفية.

كما تم الكشف عن قلم S Pen الشهير في الصور، مع مظهر نحاسي مطابق يضفي القليل من البريق على هذا القلم الرقمي. ومع هذا التصميم المميز، فقد يشعر الأشخاص الذين اشتروا جالاكسي إس 20 ألترا بالندم، حيث سبق وتعرض هذا الهاتف للانتقاد بسبب تصميمه الممل.

وكانت هناك شائعات منتشرة بأن سامسونج كانت تفكر في التخلص من 100x Space Zoom الموجودة في S20 Ultra ويبدو أن صورة نوت 20 الأخيرة تدعم هذه الشائعات.

وكانت تسريبات سابقة قد توقعت زيادة قياس شاشة نوت 20 إلى 6.87 إنش، وستزداد دقة الشاشة إلى 3096 1444x مع توقعات بتزويد الهاتف الجديد بمعالج أسرع وبطارية أكبر وإعدادت محسنة للكاميرا، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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