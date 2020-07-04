«تقويم التعليم» تحدد موعد انطلاق اختبارات «رخصة المعلمين»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه تم تحديد شهر نوفمبر المقبل موعدًا لبدء أداء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين.

وأوضح مدير إدارة القياس والاختبارات في الهيئة، الدكتور عبدالله السعدوي، أن الرخصة تمثل وثيقة رسمية تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب يكون حاملها مؤهلًا لممارسة مهنة التعليم وتجدد كل 5 سنوات، وفقا لـ”المدينة”.

وأضاف أن اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، ستؤدي إلى رفع أداء المعلمين بتحقيق المعايير المهنية وقياس تلك المعايير عبر مجموعة اختبارات، وتحفيز التطوير المهني والإبداع.