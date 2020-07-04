5 أغذية تفسد مفعول بعض الأدوية.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

يؤدي تناول بعض الأطعمة لنتائج سلبية في حالة تناولها مع أنواع معينة من الأدوية، حيث تسبب عدم امتصاص الدواء أو فقدان الجسم فوائد هذه الأغذية.

ونصح اختصاصي الجهاز التنفسي الدكتور علي الزيدي بتجنب 5 أطعمة حال تناول 5 أدوية، ما يستوجب تجنب تناول الموز مع أدوية الضغط (كابتوبريل، مثبطات ACE أو الإنجيوتنسين) تحسبا من إضرابات القلب، وفق “سبوتنيك”.

ويتسبب الليمون في إفساد مفعول أدوية السعال التي تحوي الديكستروميثوفان وقد يؤدي للهلوسة والنعاس.

فيما تتعارض القهوة مع موسعات الشعب الهوائية ما يزيد الخفقان والعصبية، كما تتسبب الخضر الورقية في تجلط الدم حال تناولها مع أدوية مضادة للتخثر مثل الوافارين.

وأخيرا ينصح خبراء الصحة بتجنب تناول الحليب مع المضادات الحيوية مثل سيبروفلوكساسين والتتراسيلكلين.