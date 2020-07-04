الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

عزيمة وإصرار.. شاب وٌلد معاقاً يمشي على قدميه لأول مرة منذ 25 عاماً

عزيمة وإصرار.. شاب وٌلد معاقاً يمشي على قدميه لأول مرة منذ 25 عاماً
0

تواصل – فريق التحرير:

ضرب الشاب رجاء المعبدي، مثلا يحتذى به في العزيمة والإصرار والسعي نحو تحقيق الهدف مهما كان صعب المنال.

وتمكن الشاب المعبدي، من المشي على قدميه لينهي قرابة الـ 25 عاما قضاها على كرسيه المتحرك، حيث ولد بإعاقة حرمته من المشي على قدميه.

وكانت زيارة رجاء الأولى لمركز الأمير سلطان الطبي وهو في سن الـ15 بداية النهاية لمعاناته مع الإعاقة، وذلك على الرغم من أنها شهدت تأكيدات طبية لعدم جدوى عملية جراحية كان رجاء على مشارف إتمامها في ذلك الوقت، حيث أكد الأطباء أن نسب نجاحها لن تتجاوز 1%.

وأوضح الشاب رجاء المعبدي، الذي تمكن للسير على قدميه لأول مرة في سن الـ25، في تقرير ببرنامج “إم بي سي في أسبوع”، إنه لم يفقد أبدًا الأمل في إمكانية المشي على قدميه، مضيفا أن السعي وراء هدف صعب المنال يجعل المرء يستشعر السعادة في كل الصعوبات التي تمر بطريقه.

في سياق متصل قالت والدته، إن صورة رجاء وهو يمشي لأول مرة على قدميه لا تغيب عن مخيلتها، خاصة أنها كانت تمثل حلما بالنسبة لها.

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>