«الصحة»: لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها

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قالت وزارة الصحة اليوم السبت، إن لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها، ونشرت الصحة على حسابها في تويتر وعبر منصتها التوعوية “عش بصحة” مقطع فيديو عرضت من خلاله طريقة لبس الكمامة القماشية.

وأوضحت أن الكمامات منها ماهو منزلي ومنها مايباع في الأسواق، لافتة أن الكمامة لابد أن تتكون من طبقات ونصحت بغسل اليدين قبل لبس الكمامة أو تطهيرها جيداً والتأكد من سلامة الكمامة ونظافتها ومسك الكمامة من الحبال الجانبية والتأكد من تغطية الفم والأنف والذقن.

وأكدت”الصحة” على ضرورة لبس الكمامة عند الخروج من المنزل وعند التواصل مع من حولك، وأشارت إلى أنه عند الرغبة في نزع الكمامة فيجب تطهير اليدين جيداً ونزع الكمامة عن طريق الحبال الجانبية والقيام بغسل الكمامة القماشية.