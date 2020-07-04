الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الصحة»: لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها

«الصحة»: لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة اليوم السبت، إن لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها، ونشرت الصحة على حسابها في تويتر وعبر منصتها التوعوية “عش بصحة” مقطع فيديو عرضت من خلاله طريقة لبس الكمامة القماشية.

وأوضحت أن الكمامات منها ماهو منزلي ومنها مايباع في الأسواق، لافتة أن الكمامة لابد أن تتكون من طبقات ونصحت بغسل اليدين قبل لبس الكمامة أو تطهيرها جيداً والتأكد من سلامة الكمامة ونظافتها ومسك الكمامة من الحبال الجانبية والتأكد من تغطية الفم والأنف والذقن.

وأكدت”الصحة” على ضرورة لبس الكمامة عند الخروج من المنزل وعند التواصل مع من حولك، وأشارت إلى أنه عند الرغبة في نزع الكمامة فيجب تطهير اليدين جيداً ونزع الكمامة عن طريق الحبال الجانبية والقيام بغسل الكمامة القماشية.

 

مواد ذات صلة

مؤتمر «الصحة» عن مستجدات كورونا يستعرض برتوكول العزل والحجر المنزلي

مؤتمر «الصحة» عن مستجدات كورونا يستعرض برتوكول العزل والحجر المنزلي

«وكيل الصحة»: التزام المواطنين جنّب المملكة زيادة المصابين 4 أو 5 أضعاف (فيديو)

«وكيل الصحة»: التزام المواطنين جنّب المملكة زيادة المصابين 4 أو 5 أضعاف (فيديو)

«الصحة» تحدد متى يبدأ وينتهي العزل المنزلي في حالة الإصابة بـ«كورونا»

«الصحة» تحدد متى يبدأ وينتهي العزل المنزلي في حالة الإصابة بـ«كورونا»

أحدهم حالته حرجة.. شاب ينقل عدوى «كورونا» لـ9 من أصدقائه

أحدهم حالته حرجة.. شاب ينقل عدوى «كورونا» لـ9 من أصدقائه

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>