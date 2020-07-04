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عملة إيران تواصل الانهيار.. 215 ألف ريال مقابل دولار واحد

عملة إيران تواصل الانهيار.. 215 ألف ريال مقابل دولار واحد
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تواصل – وكالات:

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد أمام الدولار في السوق غير الرسمية أمس، في ظل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد جراء فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية.

ووفقا لـ”رويترز” ذكر موقع بونباست دوت كوم المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي أن الدولار بيع بما يصل إلى 215.500 ريال مقابل 208.200 ريال أمس الأول، وبلغ الدولار 215250 ريالا مقابل 207500 الجمعة، فيما يسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار.

ويتهاوى سعر صرف الريال الإيراني منذ مايو 2018 في ظل تهافت الإيرانيين على العملة الأمريكية خشية تأثير الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي والعقوبات على صادرات النفط الحيوية وما يترتب عليها من أضرار جسيمة بالاقتصاد.

ووفقا لمحللي سوق الصرف الأجنبية، فإن السبب الرئيس لزيادة سعر الصرف هو انخفاض قيمة العملة الوطنية بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

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