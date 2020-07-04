إيران.. تسمم 70 عاملاً بتسرب غاز من مجمع للبتروكيماويات (فيديو)

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع ترسب لغاز الكلور من مجمع “كارون” للبتروكيماويات في مدينة معشور جنوب إقليم الأهواز، ما أدى إلى تسمم 70 من العمال الذين تم إسعافهم في مستشفى التابع للشركة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات العمال في غرف وممرات مستشفى مجمع البتروكيماويات، وهم يتلقون الإسعافات الأولية.

وقال محسن أديبي، المتحدث باسم لجنة حالات الطوارئ في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبتروكيماويات، لوسائل الإعلام الإيرانية إنه “بعد تسرب غاز الكلور من مجمع كارون للبتروكيماويات، تم إرسال وحدات الإنقاذ وإطفاء الحرائق للمكان”.

وأضاف: “كشفت التحقيقات الأولية عن إصابة عدد من الموظفين بمضاعفات طفيفة جراء استنشاق غاز الكلور، وتم إرسالهم إلى مراكز الطوارئ بالمنطقة لفحصهم ومعالجتهم”، مضيفا أن تسريب غاز ايزوتانك الكلور حدث خلال عملية تخزينه في المخازن البتروكيماوية “وتمت السيطرة على التسريب”.