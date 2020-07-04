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«الصحة» تحدد متى يبدأ وينتهي العزل المنزلي في حالة الإصابة بـ«كورونا»

«الصحة» تحدد متى يبدأ وينتهي العزل المنزلي في حالة الإصابة بـ«كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة متى يبدأ العزل أو الحجر المنزلي ومتى ينتهي في حالة الإصابة أو الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يجب أن الالتزام بالعزل المنزلي لمن لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري.

وأضافت أنه يجب أيضا الالتزام بالحجر المنزلي للمخالط لحالة مؤكدة وليس لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري.

وتابعت وزارة الصحة، أن إنهاء العزل لمن ظهرت عليه الأعراض يكون بشرط زوال تلك الأعراض (الحرارة، السعال، ضيق التنفس لمدة 3 أيام”.

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