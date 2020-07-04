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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

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جامعة حفر الباطن تُخفض 50% من رسوم برامج الدراسات العليا لذوي شهداء الواجب

جامعة حفر الباطن تُخفض 50% من رسوم برامج الدراسات العليا لذوي شهداء الواجب
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تواصل – واس:

خفضت جامعة حفر الباطن رسوم الدراسة في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل بنسبة 50% لذوي شهداء الواجب.

وأكد المتحدث الإعلامي للجامعة الدكتور خالد المطيري، أن هذه المبادرة تأتي دعمًا لذوي شهداء الواجب وإحياءً لذكرى أبائهم وتخليدًا لأرواحهم التي قدموها دفاعًا عن مكتسبات الوطن وأرواح المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة.

وأشار الدكتور المطيري، إلى أن القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1441- 1442 هــ، مازال مستمرًا حتى يوم الجمعة المقبل، عن طريق البوابة الإلكترونية لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي في عدد من التخصصات شملت ماجستير “التمريض الباطني الجراحي، وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، والتربية في الطفولة المبكرة، والتربية في التوجيه والإرشاد التربوي، والمناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، وإدارة الأعمال التنفيذي”، والدبلوم العالي في “الإرشاد الأسري، والموارد البشرية، والمحاماة”.

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