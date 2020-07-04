أحدهم حالته حرجة.. شاب ينقل عدوى «كورونا» لـ9 من أصدقائه

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة، قصة مؤثرة لشاب تسبب في نقل عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لعدد من أصدقائه بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الواجبة للحماية من كورونا.

وقالت “الصحة” عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة شاب ينقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي”.

وأضافت وزارة الصحة أن اثنين من المصابين يعانون من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم السبت، عن مستجدات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) داخل المملكة.

ورصدت الوزارة تسجيل 4,128 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات التعافي 2,642، وسجلت الصحة 56 وفاة جديدة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.