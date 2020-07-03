تقني يشرح كيفية استخدام «خرائط جوجل» في محاربة غش العقارات (فيديو)

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نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي باستخدام تطبيق خرائط جوجل “Google Earth” لمحاربة غش العقار؛ لمعرفة المساحة الحقيقية للأراضي والمباني والشوارع.

وأشار “الحمادي” في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بموقع “تويتر” إلى أن التطبيق يحمل عدد كبير من الفوائد والميزات التي تخدم المتعاملين في مجال العقار والإسكان بشكل عام.

وأوضح التقني، أنه يمكن الاطلاع على خرائط نفس المكان قبل 30 عامًا لمعرفة هل كان المكان وادي أو ردمية أو جبل وغيرها، حسب قوله، مُضيفًا: للاستفادة من هذه الخدمة يمكنكم الضغط على الرابط التالي هنا.