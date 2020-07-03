تقني يشرح كيفية استخدام «خرائط جوجل» في محاربة غش العقارات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي باستخدام تطبيق خرائط جوجل “Google Earth” لمحاربة غش العقار؛ لمعرفة المساحة الحقيقية للأراضي والمباني والشوارع.
وأشار “الحمادي” في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بموقع “تويتر” إلى أن التطبيق يحمل عدد كبير من الفوائد والميزات التي تخدم المتعاملين في مجال العقار والإسكان بشكل عام.
وأوضح التقني، أنه يمكن الاطلاع على خرائط نفس المكان قبل 30 عامًا لمعرفة هل كان المكان وادي أو ردمية أو جبل وغيرها، حسب قوله، مُضيفًا: للاستفادة من هذه الخدمة يمكنكم الضغط على الرابط التالي هنا.
استخدم تطبيق خرائط Google Earth لمحاربة غش العقار؛ سواء لمعرفة المساحة الحقيقية للأراضي والمباني والشوارع!
وكذلك الاطلاع على خرائط نفس المكان قبل 30 عام لمعرفة هل كان المكان وادي أو ردمية أو جبل وغيرها
رابط الخدمة المذكورة في المقطع:https://t.co/sCbLoQRwIl
شرح مختصر في المقطع:pic.twitter.com/filtZ4f1L1
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)July 3, 2020