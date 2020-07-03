مدير الدعوة والإرشاد بـ«الشؤون الإسلامية» في الشرقية يعلن إصابته بـ«كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الشيخ علي بن صالح المري، عضو الإفتاء السابق مدير مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال “المري” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “الحمد لله على قضائه وقدره لقد تأكدت اليوم إصابتي بفيروس كورونا، دعواتكم لي بالشفاء العاجل، اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين”.

وتفاعل مغردون على نطاق واسع مع تغريدة إصابة الشيخ “المري”، داعين الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل، ويجمع له بين الأجر والعافية.