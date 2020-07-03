فيديو.. «مرور الرياض» يُلقي القبض على مُفحّط صدم سيارة وفرَّ هاربًا

تواصل – فريق التحرير:

أطاح “مرور منطقة الرياض”، بقائد مركبة تم توثيق قيامه بالتفحيط وتسببه في حادث مروري، ولاذ على إثر ذلك بالفرار وسط دعوات بالقبض عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أعلن حساب “المرور السعودي”، على موقع “تويتر” أن إدارة مرور منطقة الرياض أطاحت بقائد المركبة التي كانت من نوع “هيونداي إلنترا” حيث قام بممارسة التفحيط متسببًا في حادث مروري، مع تركيب لوحات لا تعود للمركبة.

وأضاف “المرور”: “تم الوصول لموقع المركبة وضبط المتسبب، وسيتم إنهاء إجراءات الحادث وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات الواردة في نظام المرور”.